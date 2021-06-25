Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü

NEVŞEHİR (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'nın harika bir yer olduğunu söyledi.

Hindistan Büyükelçiliğince Kapadokya'da düzenlenen "Dünya Yoga Günü" etkinliğine katılan Panda, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun turizm açısından zengin olduğunu vurguladı.

Panda, salgın dolayısıyla dünya genelinde turizm alanlarında yaşanan sakinliğin aşı çalışmalarıyla yeniden hareketlenmeye başladığını, Türkiye'nin de başlıca tercih edilecek ülkelerden olduğunu belirtti.

Türkiye'ye gelecek yıldan itibaren ülkesinden çok sayıda turistin geleceğini dile getiren Panda, "Türkiye her şeyiyle güzel bir ülke. Sadece doğal güzellikleri değil, geçmişten kalan tarihi alanlarıyla adeta kültürlerin bir araya geldiği bir yer kıvamında. Türkiye'ye gelen herhangi bir ziyaretçi, başka bir ülkeye gitmek istemez çünkü tüm güzellikleri, doğa, tarih ve kültürel değerleri bir arada bulabiliyor." dedi.

Panda, Türkiye'ye gelenlerin paket turizmi yapmış gibi birçok deneyimi elde edebileceğini söyleyerek, "Bizanslılardan, Osmanlı'dan ve daha pek çok medeniyetten kalan tarihi eser ve kalıntılar var. Dolayısıyla Türkiye tarihi zenginliklerin olduğu bir nokta. Kapadokya da benim için harika bir yer, birçok yerini gezdim. Kapadokya sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için ortak mirastır." ifadesini kullandı.