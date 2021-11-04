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Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

04.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirneli üretici Hasan Artan: - "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var"

EDİRNE (AA) - Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren Edirneli üretici Hasan Artan, safran soğanı ve kurutulmuş safran talebine yetişmekte zorlanıyor.

Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını 5 yıl önce toprakla buluşturan Artan (73), bitkinin üretim alanlarını her yıl genişletiyor.

Emekli Artan, Kocasinan Mahallesi'ndeki bahçesinde mor renkli safran çiçeklerini hasat etmeye başladı.

"Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor.

Artan, AA muhabirine, Edirne'de safran üretmeyi başararak üreticilere örnek olduğunu, Türkiye'nin pek çok yerinden talep gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Bu bitkinin soğanları kendi kendine yıllar içinde artarak çoğalıyor." dedi.

- "Boya, gıda ve ilaç sektöründe oldukça değerli bir bitki"

Kasım ayının gelmesiyle hasada başladıklarını anlatan Artan, bu yıl 500 metrekarelik ekim alanından 300 gram kuru ürün elde etmeyi hesapladığını dile getirdi.

Artan, safranın geliri ve verimiyle karlı bir ürünü olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Mor, sarı ve kırmızı renkleriyle güzel bir görüntüsü var. Boya, gıda ve ilaç sektöründe oldukça değerli bir bitki. Safranın kırmızı olan kısmı en değerli olan yeri ve bu yıl kilosu 50 bin lira ve üzerinde satılıyor. Safran üretimi çok zor değil, soğanı kendisinden ürüyor. Bir soğan yılda 5-6 yavru veriyor, süre içinde çoğalıyor. Çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan üretim yapılabilir. Küçük de olsa 500 metrekare ya da bir dönüm yeri çalışan insanlar dahi ekebilir."

Bitkinin kuru tarıma göre çok avantajlı olduğunu dile getirerek, "Az alanda karlı bir üretim yapılabiliyor, ilaç kullanımı yok. Sadece soğanını ekiyoruz az bir çiftlik gübresi kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

-Edirneli üretici Hasan Artan: - "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var"

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

Hobi olarak üretimine başladığı safran soğanı talebine yetişemiyor

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