HobiFest 2022, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

Yerli ve yabancı hobi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak HobiFest 2022, hafta sonu gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 16 Eylül'de Cam Piramit önünden saat 14.00'de kortej ile başlayacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gibi kurumların yanı sıra yerli ve yabancı 70'e yakın hobi, doğa ve spor kulübünün yer alacağı festivalde, doğa sporları, doğada yaşam faaliyetlerinde bilgilendirme eğitimleri ve ekipman sergileri gerçekleştirilecek.
- Klasik otomobiller sergilenecek
Mini karavan gezisinin de düzenleneceği festivalde, tanıtım, söyleşi, workshop, gösteri gibi etkinlikler de yapılacak.
HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren klasik otomobil sergisi de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Ayrıca off-road, RC drift, RC touring ve crawler yarışmaları düzenlenecek. Motosiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, bisiklet, macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde, 17 Eylül'de Cam Piramit yanındaki basketbol sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri ve Jandarma Arama Kurtarma köpekleri gösterisi gerçekleştirilecek.
Festivalin son gününde Cam Piramit yanında RC Model Araçların Vosvos Çekme Etkinliği ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapılacak.
- Festival kapsamında off-road, RC drift yarışmaları ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlenecek
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