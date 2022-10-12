Hoca sonunda patladı! Icardi'yi darmadağın yapan açıklama! ''Kendine gel! Nereye gidiyorsun?''

Ergin Ataman sonunda patladı! Icardi'nin profesyonellikten uzak tavırlarının doğru olmadığını belirten tecrübeli antrenör, Galatasaray'ın kadrosunun doğru yapılmadığını ifade etti.

"KADROYU BEĞENMEDİM!"

"Futboldaki yeni transferleri, kadroları beğenmedim. Bir takım oyunculardan bahsediliyor ama kadroda sivrilen bir oyuncu da göremedim. Galatasaray'ın kadrosunda da böyle sivrilen biri göremedim. Icardi'yi daha göremedik bile. Ona da çok şaşırdım. Nerede diyorsun, eşiyle problemi var yurt dışına gitti."

"BİZ KESİNLİKLE KABUL EDEMEYİZ"

"Yani şimdi Allah korusun bir ölüm, çok güzel bir olay olan bir doğum dışında profesyonel bir oyuncunun maç günü bir sorun için takımdan gitmesi, ülkeden ayrılması bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey basketbolda. Kendine gelmesi lazım. Biz kesinlikle kabul edemeyiz. Oyuncular bu rahatlıkta. Bunların düzelmesi gerektiğini düşünüyorum."