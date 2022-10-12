SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hoca sonunda patladı! Icardi'yi darmadağın yapan açıklama! ''Kendine gel! Nereye gidiyorsun?''

Hoca sonunda patladı! Icardi'yi darmadağın yapan açıklama! ''Kendine gel! Nereye gidiyorsun?''

12.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, Galatasaray ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı kimliğiyle tanınan Ataman, Galatasaray'ın bu sene kurduğu kadrodan memnun olmadığını ifade etti. Icardi'nin davranışlarını da eleştiren Ataman, yıldız oyuncunun yaptığı davranışların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ergin Ataman sonunda patladı! Icardi'nin profesyonellikten uzak tavırlarının doğru olmadığını belirten tecrübeli antrenör, Galatasaray'ın kadrosunun doğru yapılmadığını ifade etti.

"KADROYU BEĞENMEDİM!"

i

"Futboldaki yeni transferleri, kadroları beğenmedim. Bir takım oyunculardan bahsediliyor ama kadroda sivrilen bir oyuncu da göremedim. Galatasaray'ın kadrosunda da böyle sivrilen biri göremedim. Icardi'yi daha göremedik bile. Ona da çok şaşırdım. Nerede diyorsun, eşiyle problemi var yurt dışına gitti."

"BİZ KESİNLİKLE KABUL EDEMEYİZ"

1663675697374

"Yani şimdi Allah korusun bir ölüm, çok güzel bir olay olan bir doğum dışında profesyonel bir oyuncunun maç günü bir sorun için takımdan gitmesi, ülkeden ayrılması bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey basketbolda. Kendine gelmesi lazım. Biz kesinlikle kabul edemeyiz. Oyuncular bu rahatlıkta. Bunların düzelmesi gerektiğini düşünüyorum."

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ergin Ataman Mauro Icardi galatasaray Anadolu Efes 10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'

Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrıldı, Devler Ligi'ne damga vurdu

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrıldı, Devler Ligi'ne damga vurdu

O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

İtalya'nın gündemi: Fatih Terim!

İtalya'nın gündemi: Fatih Terim!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.