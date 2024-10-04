Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu! '' Her yıl bir şeyleri değiştirirler... Kesinlikle vizyonları yok!''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Futbolculuk kariyerinde AZ Alkmaar, Hamburg, Chelsea, Sevilla, Stuttgart, Sporting ve Feyenoord gibi kulüplerde forma giyen Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Twente - Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir ismi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler..."
"Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var"
Bu açıklamalar sosyal medyada kimi Türk futbolseverler tarafından tepki çekerken kimi Türk taraftardan da destek gördü.