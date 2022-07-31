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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:

31.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ankara'da Alevi vatandaşlarımızın mekanlarına ve bazı cemevlerine yönelik saldırılar oldu. Bu provokatif hareketin arkasındaki güçler her kimse bütün yönleriyle soruşturularak açığa çıkarılmalıdır"

İZMİR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da Alevi STK'leri ve cemevine yönelik saldırıların provokasyon olduğunu belirterek, "Bu provokasyon hareketinin arkasındaki güçler her kimse bütün yönleriyle soruşturularak açığa çıkarılmalıdır." dedi.

Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapıcıoğlu, 6 günlük Ege programı kapsamında sanayici, çiftçi, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Halkın gündeminin ülke siyasetinden farklı olduğunu, erken seçim ve adaylık tartışmalarından çok ekonomik sıkıntıların konuşulduğunu anlatan Yapıcıoğlu, "Gezdiğimiz yerlerde gördük ki bu yıl rekolte iyi, tarımsal ürünlerde iyi bir verim bekleniyor. İstihdam Türkiye ortalamasının üstünde, işsizlikten çok fazla yakınan insan görmedim. Ama girdi fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı hem çiftçi hem sanayici şikayetçi." diye konuştu.

Konuşmasında dün Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya da değinen Yapıcıoğlu, provokasyonlara karşı tüm milletin uyanık olması gerektiğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ankara'da Alevi vatandaşlarımızın mekanlarına ve bazı cemevlerine yönelik saldırılar oldu. Bu sabah saldırganın Eskişehir yönüne kaçmakta iken yakalandığı yönünde bir haber duyduk. Saldırganın yakalanmış olması yetmez. Bu çok ciddi bir provokasyondur. Bu provokatif hareketin arkasındaki güçler her kimse bütün yönleriyle soruşturularak açığa çıkarılmalı ve memleketi karıştırmaya çalışanlar hak ettikleri muameleyle karşılaşmalı."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu:

- "Ankara'da Alevi vatandaşlarımızın mekanlarına ve bazı cemevlerine yönelik saldırılar oldu. Bu provokatif hareketin arkasındaki güçler her kimse bütün yönleriyle soruşturularak açığa çıkarılmalıdır"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İzmir'de konuştu

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