Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı İngiliz taraftarları çıldırttı! Liverpool'un yıldızı ile anlaşmayı böyle açıkladı

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Ilıcalı, "Fabio Carvalho'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Kadromuza katacağımız bu yetenekli isimle hedeflerimize doğru önemli bir adım attık! Transfer süreci oldukça zorlu geçti, ancak 15'ten fazla teklif arasından Carvalho'nun Hull City'i seçmesi bizi gururlandırdı. Bu büyük bir başarı!" şeklinde konuştu.