Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı İngiliz taraftarları çıldırttı! Liverpool'un yıldızı ile anlaşmayı böyle açıkladı

Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, transfer hakkında taraftarı oldukça heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yaptığı açıklamada Liverpool forması giyen bir isim ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Ilıcalı, "Fabio Carvalho'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Kadromuza katacağımız bu yetenekli isimle hedeflerimize doğru önemli bir adım attık! Transfer süreci oldukça zorlu geçti, ancak 15'ten fazla teklif arasından Carvalho'nun Hull City'i seçmesi bizi gururlandırdı. Bu büyük bir başarı!" şeklinde konuştu.
Hull City, genç oyuncunun Liverpool'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladı. Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.
Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını RB Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Ancak Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde yeterince süre alamaması üzerine onu geri çağırmıştı.