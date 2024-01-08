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  4. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı İngiliz taraftarları çıldırttı! Liverpool'un yıldızı ile anlaşmayı böyle açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı İngiliz taraftarları çıldırttı! Liverpool'un yıldızı ile anlaşmayı böyle açıkladı

08.01.2024 19:07 | Son Güncelleme:
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı kulüp kaynaklarına verdiği röportajda transfer bombasını patlattı. Ilıcalı yaptığı açıklamada Liverpool'dan Fabio Carvalho için anlaşma sağladıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Fabio Carvalho

Fabio Carvalho

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: RB Leipzig
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Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, transfer hakkında taraftarı oldukça heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yaptığı açıklamada Liverpool forması giyen bir isim ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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RESMEN AÇIKLADI 

RESMEN AÇIKLADI 

Ilıcalı, "Fabio Carvalho'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Kadromuza katacağımız bu yetenekli isimle hedeflerimize doğru önemli bir adım attık! Transfer süreci oldukça zorlu geçti, ancak 15'ten fazla teklif arasından Carvalho'nun Hull City'i seçmesi bizi gururlandırdı. Bu büyük bir başarı!" şeklinde konuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK 

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK 

Hull City, genç oyuncunun Liverpool'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladı. Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.

GERİ ÇAĞRILMIŞTI 

GERİ ÇAĞRILMIŞTI 

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını RB Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Ancak Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde yeterince süre alamaması üzerine onu geri çağırmıştı.

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