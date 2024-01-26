Hülya Yiğitalp'in evlat acısı! Uzay mühendisi oğlu korkunç kazada hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Tokbey, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye annesi, eski manken ve sanatçı Hülya Yiğitalp, iş insanı babası Rifat Tokbey, kardeşleri Fırat ve Asya Tokbey ile çok sayıda kişi katıldı.