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Hülya Yiğitalp'in evlat acısı! Uzay mühendisi oğlu korkunç kazada hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 16:07 | Son Güncelleme:
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Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp aldığı acı haberle sarsılmıştı. Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey ABD'de hayatını kaybetmişti. Tokbey'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Elon Musk'un sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan Tokbey, son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan kıdemli fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

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ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasında vefat etmişti.

Otopsi ve hukuki işlemlerin ardından Tokbey'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.

Tokbey, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye annesi, eski manken ve sanatçı Hülya Yiğitalp, iş insanı babası Rifat Tokbey, kardeşleri Fırat ve Asya Tokbey ile çok sayıda kişi katıldı.

Tokbey'in ailesi, cenazede güçlükle ayakta durup, birbirlerine ve yakınlarına sarıldı. Hülya Yiğitalp, Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun tabutuna dokunup ağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, ABD'de devam eden soruşturmada Tokbey'in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey'e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor.

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motor kazaları Oyuncu yaşında
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