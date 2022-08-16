Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor

KOCAELİ (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam ediyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmanın finalinde 38 üniversiteden 16 takım mücadele ediyor.

Takımlar dün yapılan kayıtların ardından bugün sunum gerçekleştirdi ve teknik kontroller yapıldı. İlk etabı yarın başlayacak yarışma, 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

TÜBİTAK RUTE Başuzman Araştırmacı ve Hyperloop Geliştirme Yarışması Koordinatörü Ahmet Avşar, AA muhabirine, geliştirme ve teknik tasarım raporları sonrasında 38 farklı üniversiteden öğrencilerin oluşturduğu 16 takımın finalde yarışmaya hak kazandığını söyledi.

Teknik kontrol ve vakum tünelindeki testleri gerçekleştirdikten sonra takımların tünele girmeye hak kazanacağını ifade eden Avşar, "Tünele girmeye hak kazanan takımlarla beraber tünelimizde yarışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Yarışmayı Türkiye'de ilk kez düzenleniyoruz. Öğrencilerimizdeki beklentimiz farkındalık oluşmasıydı ama sağ olsunlar öğrencilerimiz o kadar güzel raporlar, çalışmalar, araçlar hazırlamışlar ki şu anda farkındalığın ötesinde uluslararası muadilleriyle eş değer seviyede, o araçlara yaklaşacak seviyede çalışmalar gerçekleştirmişler. Burada geliştirdiğimiz teknolojiler önümüzdeki yıllarda bu yarışmalar sayesinde kuracağımız ekosistemle beraber ülkemizin teknoloji üretmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

- Yarışma ve hyperloop teknolojisi

Yarışmayla yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor.

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisiyle geliştirilen ve "üst düzey bir hızlı ulaşım aracı" olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor. Yolcu ve yük taşımacılığı için geliştirilen teknolojiler sayesinde ulaşımda daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli çözümler üretiliyor. Yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde manyetik askılama ve düşük basınçlı medya prensiplerine dayalı olarak geliştirilen hyperloop teknolojileri, ulaşım konusunda ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıran sistemler sunuyor.

Hyperloop teknolojileri, metropol alanları birbirine bağlayan kapalı tüp veya kapsüller ile düşük sürtünme sayesinde çok yüksek hızlarla hareket edebilen basınçlı araçlardan oluşuyor. Düşük hava basıncına sahip tüpler sistemi olan hyperloop, hem hava hem de zemin sürtünmesini büyük ölçüde azaltıyor. Böylelikle yüksek bir hıza ulaşmak için daha az enerji gerekiyor.