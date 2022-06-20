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İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

20.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapımını tamamladığı Beylikdüzü Haramidere Ambarlı Yolu Limanyolu Caddesi Kesişimi Yol ve Kavşağı hizmete açıldı.

Mayıs 2020'de inşasına başlanan yol ile kavşağın açılışında konuşan İmamoğlu, İstanbul'un çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşadığını söyledi.

İstanbul'un geneliyle alakalı uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirten İmamoğlu, "Huzurlu kent olabilmenin de elbette gerekleri var. Şehir içerisinde konforlu bir biçimde yolculuk yapabilmeleri, işinden evine, trafikte çok büyük bir vakit kaybetmeden ulaşabilmelerini sağlamak. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve işimize devam ediyoruz." dedi.

İmamoğlu, yol ile kavşaklarda yaya trafiği ve toplu taşıma hizmetinden faydalanmasıyla ilgili eksikliklerin giderilmesine çalıştıklarını kaydetti.

Mahmutbey-Esenyurt hattı üzerindeki etkin metro çalışmalarının yoğun bir biçimde devam ettiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Bugün bulunduğumuz nokta önemli bir nokta. Hem Avcılar hem Beylikdüzü hem de Esenyurt için önemli bir iş. Niye derseniz? Buradaki kaos ve kargaşa, birbirine bağlantıların olamaması, inanın aynı zamanda D-100'ü etkiliyor. D-100'ü tıkayınca TEM oto yolundan D-100'e doğru gelişteki Esenyurt hattını kilitliyor. D-100 kara yolunun Büyükçekmece'den İstanbul istikametine ya da Avcılar'dan Tekirdağ, Büyükçekmece istikametine gidişi kilitliyor." diye konuştu.

Liman Caddesi üzerinde 2 yaya geçidini bitirdiklerini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sarı Zeybek Caddesi üzerinde 2,2 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yol, sağı soluyla beraber kaldırım düzeni, aydınlatması, aynı zamanda vatandaşların yaya olarak da ulaşımını nitelikli hale getiren bir çalışmayı bitirdik. Yine Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 530 metre uzunluğundaki bölünmüş yol. Yani buradan Liman Caddesi'ne giden bölünmüş yol. Baktığınızda aslında burada 3 kilometre, tabiri caizse bölünmüş yolların imalatı, üst geçitler vesaire önemli bir yatırımı bölgeye kazandırdık."

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

İBB'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı yol ve kavşağın açılışı yapıldı

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