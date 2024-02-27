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  4. İbo Show'un yıldızıydı... Oryantal Didem Kınalı'dan taciz itirafı geldi! "Beni erkeklerden daha çok..."

İbo Show'un yıldızıydı... Oryantal Didem Kınalı'dan taciz itirafı geldi! "Beni erkeklerden daha çok..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 16:52
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Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapmaya da başlayan Didem Kınalı 'Pembe Masa' programına konuk oldu. 37 yaşındaki Kınalı, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.

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İTİRAFI GÜNDEM OLDU

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı son dönemde şarkıcılık yaparak gündeme gelmeye başladı.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan oryantal Didem Kınalı son olarak açıklamalarıyla dikkat çekti.

Pembe Masa' programına konuk olan 37 yaşındaki Didem Kınalı, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programında dans performanslarıyla adından söz ettiren ünlü isim, 'Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Kınalı, "Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef" cevabını verdi.

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Didem Kınalı yaşında
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