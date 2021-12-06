İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çekti

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne genel olarak ünlü kadınların konuşması damga vursa da bir an vardı ki sosyal medyanın gündemine direkt oturdu. Neredeyse ödül alan tüm kadın ünlüler konuşmasında 'kadın hakları, kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz' gibi konulardan bahsetti.

Bu anların ardından ise Tatlıses'e verilen ödülün alkışlanması gündem oldu.