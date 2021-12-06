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  4. İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çekti

İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çekti

06.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde İbrahim Tatlıses'e verilen ödül sosyal medyada gündem oldu. Gaye Su Akyol, Güvenç Dağüstün gibi ünlü isimler de bu karara tepki gösterdi.

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne genel olarak ünlü kadınların konuşması damga vursa da bir an vardı ki sosyal medyanın gündemine direkt oturdu. Neredeyse ödül alan tüm kadın ünlüler konuşmasında 'kadın hakları, kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz' gibi konulardan bahsetti.

Bu anların ardından ise Tatlıses'e verilen ödülün alkışlanması gündem oldu.

ÜNLÜLER SERT ÇIKTI

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi tepki çekti.
Güvenç Dağüstün ve İzzet Çapa gibi ünlüler de bu ödülün Tatlıses'e verilmesinden rahatsız oldu. Sebebi ise Tatlıses'in bir dönem kadınlara gösterdiği şiddetti.
Gaye Su Akyol da bu ödüle tepki gösteren ünlüler arasındaydı. Ünlü isim açıklamasında "Yaşam mı boyu onur ödülü? Vay be… Hazır vermişken elinizi korkak alıştırmayın ya, Weinstein’a kültür bakanlığı, Epstein’a iyi niyet elçiliğini verin gitsin" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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