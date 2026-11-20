Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takım içindeki değişim çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu da teknik heyetin özel olarak ilgilendiği isimlerin başında geliyor. 46 yaşındaki teknik direktör, milli futbolcuyla birebir görüşerek oyununa dair önemli mesajlar verdi.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kerem Aktürkoğlu ile tesislerde bir araya geldi. Son dönemdeki performansı eleştiri konusu olan 28 yaşındaki futbolcunun saha içindeki tercihlerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncusundan beklentilerini doğrudan aktardı.

Milli takım kadrosuna da davet edilmeyen Kerem ile yakından ilgilenen Belözoğlu'nun, teknik ekibiyle birlikte yıldız futbolcunun performansını ayrıntılı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleşen özel görüşmede, Kerem'in güçlü yönlerini daha etkili kullanması üzerinde duruldu.

ÖNCELİĞİNİ DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ

Emre Belözoğlu'nun görüşme sırasında Kerem Aktürkoğlu'na gol atma düşüncesine fazla odaklandığını söylediği ve hücumdaki önceliklerini yeniden belirlemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Milli futbolcuya güvendiğini ifade eden Belözoğlu'nun, özellikle hızı ve asist yeteneğini ön plana çıkarmasını istediği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Kerem'e şu sözlerle seslendiği kaydedildi:

"Gol atmayı çok kafana takıyorsun. Sen gol atan bir futbolcu olmanın yanı sıra asistlerinle de öne çıkan bir oyuncusun. Önceliğini hızına ve yapacağın asistlere ver. Sen sahada daha iyi oldukça gol atma şansın zaten kendiliğinden gelecek. Hücumdaki efektifliğini daha düzgün ve ölçülü kullanmalısın."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEZON PERFORMANSI

Emre Belözoğlu, gerçekleştirdiği görüşmeyle Kerem Aktürkoğlu'nun özgüvenini yeniden kazanmasını ve hücumdaki etkinliğini artırmasını amaçlıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli teknik heyet, milli yıldızın kalan süreçte daha etkili bir performans ortaya koymasını bekliyor.