İbrahim Tatlıses hakkında şoke eden iddia! Ayşegül Yıldız: İki hafta vurmamışsa kendimi aptal gibi hissediyorum

"TOKAT, YUMRUK TEKME YİYORUM! ÇOK ALIŞTIM”

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın yaşadığı bir olayı da anlatan Ülkü Gözen Stewart, “Ayşegül bir defasında, Beşiktaş'taki evime geldiği gündü; ne babasından, ne dayısından, ne de aile içinde herhangi bir erkekten fiske dahi yememişken, İbrahim'le olduğumdan beri tokat, tekme, yumruk yiyorum ve çok alıştım. İbrahim Tatlıses iki hafta bana vurmamışsa kendimi aptal gibi hissediyorum demişti. Bu haber bana onun bu sözünü hatırlattı. Hatta ilk defa şiddetine nasıl maruz kaldığını da eklemişti.