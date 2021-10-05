İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşmıştı! Perküsyon sanatçısı Mehmet İdiç'in hazin öyküsü

Geçmişte İbrahim Tatlıses'in orkestrasında yer alan perküsyon sanatçısı Mehmet İdiç'in yaşam öyküsü duyanları üzdü.
İşte Mehmet İdiç'in yürek burkan hayat öyküsü...
Bir zamanlar Mersin'de sanat camiasının ışıltılı sahnelerinde müzisyen olarak yer alan Mehmet İdiç, felçli kardeşine bakabilmek için yıllar önce mesleğini bırakmıştı.
İnşaatlarda bekçilik yaparak yaşamını sürdüren İdiç'in sağ ayağındaki yara kangrene dönüşünce, sağ bacağı diz altından itibaren kesilmiş, İdiç de tıpkı kardeşi gibi engelli kalmıştı.
Yoksulluk içinde bir harabede yaşayan İdiç, ''Daha önce çalıştığım için inşaatlarda kalabiliyordum. Ama şimdi, her türlü haşerenin yuva yaptığı yerde, yatağa mahkum olarak öleceğim günü bekliyorum. Benim burada kaldığımı görenler zaman zaman yiyecek bir şeyler getiriyor. Birileri bir şey getirirse karnım doyuyor. Yoksa o gün öyle geçiyor. Bazen de ayağımın tedavisine yardım ediyorlar. Tek dileğim engelli kardeşimle birlikte bir huzurevine yerleşebilmek. İlgililerden bu konuda yardım istiyorum. Bari ömrümüzün son günlerinde rahat edelim'' diyerek yetkililere çağrıda bulunmuştu.
Devlet, Mehmet İdiç'e el uzatmış ve eski perküsyon sanatçısını bir huzurevine yerleştirmişti. Ancak İdiç'in engelli kardeşi, yetkililerin tüm ısrarlarına rağmen harabede yaşamak istediğini söyleyerek, bakımevine yerleşmek istememişti.
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