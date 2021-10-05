İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşmıştı! Perküsyon sanatçısı Mehmet İdiç'in hazin öyküsü

Yoksulluk içinde bir harabede yaşayan İdiç, ''Daha önce çalıştığım için inşaatlarda kalabiliyordum. Ama şimdi, her türlü haşerenin yuva yaptığı yerde, yatağa mahkum olarak öleceğim günü bekliyorum. Benim burada kaldığımı görenler zaman zaman yiyecek bir şeyler getiriyor. Birileri bir şey getirirse karnım doyuyor. Yoksa o gün öyle geçiyor. Bazen de ayağımın tedavisine yardım ediyorlar. Tek dileğim engelli kardeşimle birlikte bir huzurevine yerleşebilmek. İlgililerden bu konuda yardım istiyorum. Bari ömrümüzün son günlerinde rahat edelim'' diyerek yetkililere çağrıda bulunmuştu.