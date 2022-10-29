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  4. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali inanılmaz! Modellere parmak ısırttı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali inanılmaz! Modellere parmak ısırttı

29.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yeni imajıyla hayran bıraktı. 2011 yılında ünlü türkücü ile nikah masasına oturan Yıldız'ın Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor.

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2013 yılında Tatlıses ile yollarını ayıran Yıldız, Bursa'da gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye başladı. Bir ay önce İstanbul'a taşındığını duyuran Ayşegül Yıldız, ekranlara geri döndüğünü müjdeledi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

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İşte, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali...

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

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Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

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Mustafa Ceceli

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Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses

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