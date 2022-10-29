İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali inanılmaz! Modellere parmak ısırttı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yeni imajıyla hayran bıraktı. 2011 yılında ünlü türkücü ile nikah masasına oturan Yıldız'ın Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor.

2013 yılında Tatlıses ile yollarını ayıran Yıldız, Bursa'da gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye başladı. Bir ay önce İstanbul'a taşındığını duyuran Ayşegül Yıldız, ekranlara geri döndüğünü müjdeledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

İşte, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son hali...