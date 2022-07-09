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İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dua edildi ve cemaat bayramlaştı.

Bayram namazını oğlu ile Ulu Cami'de kılan İbrahim Özmen, "Buradan da kurbanımızı kesmeye gideceğiz. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." dedi.

- Niğde

Niğde'de El-Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi, bayram namazını kıldı, tekbir getirerek dua etti.

Namazın ardından vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için camiden ayrıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar camilere akın etti.

2000 Evler Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Paslanmaz Camisi'nde vatandaşlar, bayram namazı kıldı, hutbeyi dinledi, tekbir getirip dua etti.

- Kayseri

Kayseri'de bayram namazında vatandaşlar, Camii Kebir Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran birçok vatandaş bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı Nevşehir Niğde Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:05
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:53
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

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