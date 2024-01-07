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  4. Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı! O yöneticiyle konuşması olay oldu: Galatasaray çiftliğe dönmüş

Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı! O yöneticiyle konuşması olay oldu: Galatasaray çiftliğe dönmüş

07.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlığı sürerken, antrenman öncesi Okan Buruk ve Medya ve İletişim Yöneticisi arasında geçen Icardi diyalogu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde Icardi için yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanılmış bu durum Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzmüştü.

Icardi'nin dönüşü için net bir tarih verilmezken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

O DİYALOG OLAY OLDU

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Antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'a Icardi'nin gelip gelmediğini sorarken, taraftarlar 'takım çiftliğe dönmüş' ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...
Canlı Skor

-Okan Buruk: Icardi nerede?

-Coşkun Gülbahar: Hocam daha gelmemiş sanırım.

-Okan Buruk: Gelmemiş mi?

-Coşkun Gülbahar: Evet hocam gelmemiş, gelirse haber haber vericem.

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