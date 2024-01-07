Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı! O yöneticiyle konuşması olay oldu: Galatasaray çiftliğe dönmüş

Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde Icardi için yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanılmış bu durum Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzmüştü.

Icardi'nin dönüşü için net bir tarih verilmezken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

O DİYALOG OLAY OLDU

Antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'a Icardi'nin gelip gelmediğini sorarken, taraftarlar 'takım çiftliğe dönmüş' ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

