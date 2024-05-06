Icardi bu maçı da boş geçmedi, usta yorumcudan Arjantinli yıldıza övgü dolu sözler! "Attığı golü dünyada 1-2 oyuncu atar"

"DURDURULAMAZ BİR İMHA TİMİ" (Serkan Korkmaz/Sabah)

"Galatasaray durdurulamıyor. Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de. Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı. Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Barış Alper, Avrupa'nın en batısındaki statlara hızla koşarken, Muslera, en az mektebi sultani mezunu, Turgay Şeren kadar Galatasaray'a ait bir efsane gibi."