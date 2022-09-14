Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Galatasaray'da Icardi daha maça çıkmadan yönetimi ateş içine attı. PSG taraftarları Icardi'nin sözleşme detaylarını gördükten sonra isyan etti. Galatasaray'ın kiralama bedeli de ödememesi taraftarı rahatsız ederken, yapılan anket her şeyi gözler önüne serdi.

GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ ANLAŞMA

Galatasaray, Icardi transferinde yaptığı açıklamada, PSG'den 6 milyon 750 bin Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmının karşılanacağını açıklamıştı. Bu olaydan sonra Fransa adeta karıştı.

FRANSA'DA TEPKİ TOPLADI!

PSG'nin yaz transfer döneminde kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncuların transfer şartları Fransa'da tepki topladı. Özellikle Icardi'nin maaşı taraftarlar arasında kargaşaya neden oldu. Yönetimi topa tutan taraftarlar, Icardi'nin maaşının büyük bölümünün ödenmesine büyük tepki gösterdi.

% MAAŞ KARŞILAMA YÜZDELERİ

Mauro Icardi: %89

Julian Draxler: %80

Laywin Kurzawa: %60

Gini Wijnaldum: %40