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Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

14.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Icardi transferi Fransa'da krize yol açtı. PSG'den kiralanan yıldız oyuncunun maaşı taraftarların tepkisin çekmiş durumda. Fransız devinden 6 milyon 750 bin Euro kazanan Icardi'nin maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmını ödeyecek Galatasaray, PSG taraftarına isyan bayrağı açtırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi daha maça çıkmadan yönetimi ateş içine attı. PSG taraftarları Icardi'nin sözleşme detaylarını gördükten sonra isyan etti. Galatasaray'ın kiralama bedeli de ödememesi taraftarı rahatsız ederken, yapılan anket her şeyi gözler önüne serdi.

GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ ANLAŞMA

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Galatasaray, Icardi transferinde yaptığı açıklamada, PSG'den 6 milyon 750 bin Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmının karşılanacağını açıklamıştı. Bu olaydan sonra Fransa adeta karıştı.

FRANSA'DA TEPKİ TOPLADI!

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PSG'nin yaz transfer döneminde kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncuların transfer şartları Fransa'da tepki topladı. Özellikle Icardi'nin maaşı taraftarlar arasında kargaşaya neden oldu. Yönetimi topa tutan taraftarlar, Icardi'nin maaşının büyük bölümünün ödenmesine büyük tepki gösterdi.

% MAAŞ KARŞILAMA YÜZDELERİ

Mauro Icardi: %89
Julian Draxler: %80
Laywin Kurzawa: %60
Gini Wijnaldum: %40

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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Mauro Icardi galatasaray psg transfer dönemi da,
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