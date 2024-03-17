Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine attı, sosyal medya alev aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30 haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Hızlı başlayan karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterirken Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında öne geçerken, bu golden yalnızca 7 dakika sonra Kasımpaşa'nın golü geldi.

HER İKİ KALEYE DE GOL ATTI

Ev sahibi ekibin golünü Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kendi kalesine atarken Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Mücadelenin ikinci yarısının henüz başında Arjantinli yıldız bu kez rakip fileleri havalandırırken takımını öne geçirdi. Arjantinlinin her iki kaleye de gol atması sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...



