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Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine attı, sosyal medya alev aldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 17:18
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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa Galatasaray mücadelesine Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü kendi kalesine attığı golle maça dengeyi getirirken ikinci yarının henüz başında bu kez takımını öne geçiren golü kaydetti. Icardi'nin her iki kaleye de gol atması sosyal medyada gündem oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30 haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Hızlı başlayan karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterirken Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında öne geçerken, bu golden yalnızca 7 dakika sonra Kasımpaşa'nın golü geldi.

HER İKİ KALEYE DE GOL ATTI

Icardi

Ev sahibi ekibin golünü Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kendi kalesine atarken Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Mücadelenin ikinci yarısının henüz başında Arjantinli yıldız bu kez rakip fileleri havalandırırken takımını öne geçirdi. Arjantinlinin her iki kaleye de gol atması sosyal medyada gündem oldu.

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