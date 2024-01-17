Icardi maskeyle dönüyor! Galatasaray'ın beklediği haber geldi... Tatil fotoğrafları olay olmuştu! Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar

Galatasaray yıldız golcüsüne kavuşuyor. Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan ve 3 haftadır takımını yalnız bırakan Mauro Icardi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sahalardan uzak kaldığı süre boyunca paylaştığı tatil fotoğraflarıyla taraftarın tepkisini çeken Arjantinli yıldızın dönüşü netleşti.
Icardi'nin yokluğunda Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ile olan puan farkının açılmasından endişe eden sarı-kırmızılı taraftarlar ise 'Icardi ne zaman dönecek? Hangi maçta oynayacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen haber ise geldi.
Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.
Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.
21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.
Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı.