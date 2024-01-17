Icardi maskeyle dönüyor! Galatasaray'ın beklediği haber geldi... Tatil fotoğrafları olay olmuştu! Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar

Icardi'nin yokluğunda Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ile olan puan farkının açılmasından endişe eden sarı-kırmızılı taraftarlar ise 'Icardi ne zaman dönecek? Hangi maçta oynayacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen haber ise geldi.