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Icardi maskeyle dönüyor! Galatasaray'ın beklediği haber geldi... Tatil fotoğrafları olay olmuştu! Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. Haftalardır sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldızın, tatil fotoğrafları paylaşması tepkilere neden olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar 'Icardi ne zaman dönecek? Hangi maçta oynayacak?' sorusuna yanıt ararken, beklenen haber geldi. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin oynayacağı maç da belli oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yıldız golcüsüne kavuşuyor. Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan ve 3 haftadır takımını yalnız bırakan Mauro Icardi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sahalardan uzak kaldığı süre boyunca paylaştığı tatil fotoğraflarıyla taraftarın tepkisini çeken Arjantinli yıldızın dönüşü netleşti.

Canlı Skor

Icardi'nin yokluğunda Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ile olan puan farkının açılmasından endişe eden sarı-kırmızılı taraftarlar ise 'Icardi ne zaman dönecek? Hangi maçta oynayacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen haber ise geldi.

ICARDI BU AKŞAM İSTANBUL'A DÖNÜYOR

ICARDI BU AKŞAM İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

ICARDI, 1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞUYOR

ICARDI, 1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞUYOR

21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı.

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