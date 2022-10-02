Icardi'nin Adana Demirspor maçında neden oynamadığı ortaya çıktı! Skandal gerçek...

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında Icardi'nin forma giymemesi taraftarlar tarafından büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Hafif sakatlığı sebebiyle maçta oynamak istemeyen Icardi'nin moralinin neden bozuk olduğu ortaya çıktı.

"BOŞAN KARDEŞİM!" Sinan Engin: "Icardi, güzel kardeşim. Wanda Nara seni evine almıyorsa boşan kardeşim. Koskoca Galatasaray camiası seni bekliyor. Eğer eşin Türkiye'ye gelmek istemiyorsa ve sen ikna etmek için gittiğinde seni eve almıyorsa boşan kardeşim o zaman. Icardi sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı!"

Icardi’nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda’ya aşkını bir kez daha itiraf etti ve ikili tekrar bir araya geldi.