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Icardi'nin Adana Demirspor maçında neden oynamadığı ortaya çıktı! Skandal gerçek...

02.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısında 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Icardi'nin neden oynamadığı ortaya çıktı. Wanda Nara ile sallantılı beraberliği olan Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrılıp barıştığı eşi Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmek istememesi yıldız oyuncuyu etkiledi. Moralsiz haliyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu sakatlığını öne sürerek Adana Demirspor maçında oynamak istemedi.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında Icardi'nin forma giymemesi taraftarlar tarafından büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Hafif sakatlığı sebebiyle maçta oynamak istemeyen Icardi'nin moralinin neden bozuk olduğu ortaya çıktı.

"BOŞAN KARDEŞİM!"

"BOŞAN KARDEŞİM!"
Sinan Engin: "Icardi, güzel kardeşim. Wanda Nara seni evine almıyorsa boşan kardeşim. Koskoca Galatasaray camiası seni bekliyor. Eğer eşin Türkiye'ye gelmek istemiyorsa ve sen ikna etmek için gittiğinde seni eve almıyorsa boşan kardeşim o zaman. Icardi sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı!"
Icardi’nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda’ya aşkını bir kez daha itiraf etti ve ikili tekrar bir araya geldi.
Icardi, “Telefonumu açsana!” diye mesaj atan Nara’ya mesafeli durarak, “Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!” ifadelerini kullanmıştı. Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve “Seni seviyorum toksik kadın” yazmıştı.

Wanda Nara, geçen yıl da Icardi’den ‘ihanet’ gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.
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