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  4. Icardi'nin eşi Wanda Nara, verdiği cüretkâr pozla sınırları bu kez daha da zorladı! ''Ne yaptın yenge'' yorumları Instagram'ı yıktı geçti...

Icardi'nin eşi Wanda Nara, verdiği cüretkâr pozla sınırları bu kez daha da zorladı! ''Ne yaptın yenge'' yorumları Instagram'ı yıktı geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 08:44
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada sınır tanımamaya devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her hafta kendinden en az bir kez söz ettiren Wanda Nara, Instagram paylaşımıyla yine ortalığı adeta birbirine kattı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yine sosyal medyada ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Cüretkâr pozlarıyla bilinen Wanda Nara, arşivine bu pozlardan bir yenisini daha ekledi.

5 SAATTE 200 BİNİ AŞAN BEĞENİ

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Paylaştığı fotoğrafa 5 saatte 200 bini aşan beğeni alan Wanda Nara, takipçisini arttırmaya devam ediyor. 17 milyon takipçiye emin adımlarla koşan Wanda Nara'nın pozuna ise Galatasaraylı taraftarlar da yorum yağdırdı.

"NE YAPTIN YENGE"

Verdiği cüretkâr poz karşısında bir hayli şaşıran taraftarlar, ''ne yaptın yenge...'' şeklinde yorumlarda bulundu.

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WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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