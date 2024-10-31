Icardi'nin eşi Wanda Nara, verdiği cüretkâr pozla sınırları bu kez daha da zorladı! ''Ne yaptın yenge'' yorumları Instagram'ı yıktı geçti...

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yine sosyal medyada ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Cüretkâr pozlarıyla bilinen Wanda Nara, arşivine bu pozlardan bir yenisini daha ekledi.

5 SAATTE 200 BİNİ AŞAN BEĞENİ

Paylaştığı fotoğrafa 5 saatte 200 bini aşan beğeni alan Wanda Nara, takipçisini arttırmaya devam ediyor. 17 milyon takipçiye emin adımlarla koşan Wanda Nara'nın pozuna ise Galatasaraylı taraftarlar da yorum yağdırdı.

"NE YAPTIN YENGE"

Verdiği cüretkâr poz karşısında bir hayli şaşıran taraftarlar, ''ne yaptın yenge...'' şeklinde yorumlarda bulundu.