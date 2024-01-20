Icardi'nin son durumu merak ediliyordu, Galatasaray resmen açıkladı! Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 21. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecekken mücadeleye oldukça az bir zaman kaldı.
İki ekipte mutlak galibiyet isterken eksik isimler can sıkıyor. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.
Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak. Angelino da yönetim kararı gereği kadroda yok.
Öte yandan mücadelede oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin durumu ise belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan ve takıma katılan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.