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  4. Icardi'nin son durumu merak ediliyordu, Galatasaray resmen açıkladı! Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Icardi'nin son durumu merak ediliyordu, Galatasaray resmen açıkladı! Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki ekibin de mutlak galibiyet istediği mücadele öncesi son hazırlıklar tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'da oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin de son durumu belli oldu. İşte detaylar..

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 21. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecekken mücadeleye oldukça az bir zaman kaldı.

Canlı Skor

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

İki ekipte mutlak galibiyet isterken eksik isimler can sıkıyor. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak. Angelino da yönetim kararı gereği kadroda yok.

ICARDİ'NİN DURUMU BELLİ OLDU

ICARDİ'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Öte yandan mücadelede oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin durumu ise belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan ve takıma katılan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.

SON İDMANDAN DETAYLAR

SON İDMANDAN DETAYLAR

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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