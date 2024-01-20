Icardi'nin son durumu merak ediliyordu, Galatasaray resmen açıkladı! Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

ICARDİ'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Öte yandan mücadelede oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin durumu ise belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığını atlatan ve takıma katılan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.