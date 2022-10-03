Icardi'nin ''Türkiye'ye dönmeyecek'' iddiasına Erden Timur yanıt verdi! ''İnanmak istemiyorum''

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Icardi'nin Arjantin'e gitmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Sakatlığı olmasına rağmen uzun bir yolculuk yapan Icardi için sosyal medyada birçok iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Beyaz TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"BİLEREK OYNAMADI"

Galatasaray'da Icardi krizi büyümeye devam ediyor. Hafif sakatlığı olduğunu söyleyerek Adana Demirspor deplasmanına gelmeyen Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı. Eşi Wanda Nara ile ayrıldığı öne sürülen Icardi'nin Nara'nın yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Icardi, eşinin yanına gitmek için sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı.

GÜVENLİKLER İÇERİ ALMADI Wanda Nara ile görüşmek için evine kadar giden Icardi'nin güvenlik görevlileri tarafından evin dışına atıldığı ortaya çıktı. Hayatının şokunu yaşayan Icardi büyük bir moral bozukluğuyla Arjantin'deki evine döndü.

OLAY İDDİA! ''TÜRKİYE'YE GELMEYEBİLİR...'' Icardi'nin yaşanan bu olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadığı ve psikolojik çöküşe girdiği iddia edildi. Gazeteci Gökhan Dinç, "Icardi, Türkiye'ye dönmeyebilir. Garip şeyler olmuş sanırım, Florya'da antrenmanda." ifadelerini kullanmıştı.

ERDEN TİMUR AÇIKLADI! ''İNANMAK İSTEMİYORUM'' Galatasaray'ın yöneticisi Erden Timur, "Okan hoca zaten söyledi. Icardi'nin son antrenmanda sakatlandığını biliyorum. Özel hayatında da yaşadığı şeylerin ardından mental sıkıntısı da oldu. Diğer şeylerin hepsine yani ne diyeyim? İnanmak istemiyorum bu olaylara.