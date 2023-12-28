Icardi pozisyonu için 'penaltı değil' demişti! Canlı yayında söylediği "Galatasaraylı yöneticiden 00.27'de tehdit mesaj aldım" sözleri infial yarattı... Murat Bereket'ten, Yusuf Kenan Çalık'a sert yanıt!

MURAT BEREKET: "SADECE HADDİNİ BİLDİRDİM"

Bunun üzerine Murat Bereket, "Öncelikle kimseyi tehdit etmediğimi bilmenizi isterim. Beni kendi tuttukları kulübün iletişimcileri ve trolleri ile karıştıranlar şunu çok iyi bilmeli ki beni daha önce arayıp sosyal medyada hedef gösterilmesinin hesabını soran bir TROL’e sadece haddini bildirdim" ifadelerini kullandı.