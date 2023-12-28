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  4. Icardi pozisyonu için 'penaltı değil' demişti! Canlı yayında söylediği "Galatasaraylı yöneticiden 00.27'de tehdit mesaj aldım" sözleri infial yarattı... Murat Bereket'ten, Yusuf Kenan Çalık'a sert yanıt!

Icardi pozisyonu için 'penaltı değil' demişti! Canlı yayında söylediği "Galatasaraylı yöneticiden 00.27'de tehdit mesaj aldım" sözleri infial yarattı... Murat Bereket'ten, Yusuf Kenan Çalık'a sert yanıt!

28.12.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ederken, gazeteci Yusuf Kenan Çalık ile Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket arasında geçen diyalog gündeme bomba gibi düştü. Çalık'ın canlı yayında açıkladığı konuşma şaşkınlık yaratırken, Murat Bereket'ten de konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık da canlı yayında pozisyonu hakkında yaptığı yorumların ardından Galatasaray İletişim Direktörü Murat Bereket'ten bir 'tehdit' mesajı aldığını iddia etti.

Çalık açıklamasında yaşananları aktarırken, Murat Bereket'ten de bu iddialara sosyal medyadan jet bir yanıt geldi.

Canlı Skor

YUSUF KENAN ÇALIK: "00.27'DE BANA MESAJ ATTI" 

YUSUF KENAN ÇALIK: "00.27'DE BANA MESAJ ATTI" 

Yusuf Kenan Çalık, "Dün gece saat 00.27’de Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, bana mesaj attı. Kendisi bana, 'Sen iyice holigan olmuşsun. Bundan sonra Florya'ya girmene izin vermeyeceğiz' dedi. Djiku pozisyonuna yaptığım yorum için...Konuşması bir hakaret iması ve beni bloklamasıyla bitti" dedi.

"GÖRGÜSÜZLÜK"

"GÖRGÜSÜZLÜK"

"Galatasaray Kulübü'nün bu görgüsüzlüğü değerlendireceğini düşünüyorum. Gazetecilik yapmamı tavsiye etti, uzun zamandır kulüpte çalıştığı için mesleği unutmuş olabilir. Benim yaptığım gazetecilik."

MURAT BEREKET: "SADECE HADDİNİ BİLDİRDİM" 

MURAT BEREKET: "SADECE HADDİNİ BİLDİRDİM" 

Bunun üzerine Murat Bereket, "Öncelikle kimseyi tehdit etmediğimi bilmenizi isterim. Beni kendi tuttukları kulübün iletişimcileri ve trolleri ile karıştıranlar şunu çok iyi bilmeli ki beni daha önce arayıp sosyal medyada hedef gösterilmesinin hesabını soran bir TROL’e sadece haddini bildirdim" ifadelerini kullandı.

"TEK YAPTIĞIM BU KULÜP TROLÜNÜ TESİSLERE SOKMAYACAĞIMI SÖYLEMEKTEN İBARET!" 

"TEK YAPTIĞIM BU KULÜP TROLÜNÜ TESİSLERE SOKMAYACAĞIMI SÖYLEMEKTEN İBARET!" 

Açıklamasını sürdüren Bereket, "Tek yaptığım şampiyonluk sonrası başka bir gazetecinin röportajına habersiz sızarak Florya’ya giren bu kulüp trolünü bir daha tesislere sokmayacağımı söylemekten ibaret!" dedi.

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