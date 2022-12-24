Icardi şimdi yandı! Wanda Nara ile başı dertte... Tam 100 milyon dolar

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauricio Icardi, futbolunun yanı sıra yakın zamanda ayrıldığı eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündeme gelmeye devam ediyor.
Boşanmak üzere olan ikili için yeni bir gelişme yaşanırken, Arjantinli golcüyü oldukça üzecek bir haber geldi.
Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir.
8 yıllık ilişkilerini sonlandıran Icardi ve Wanda çiftinin kısa süre içerisinde mahkemeye çıkması beklenirken, Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre ise bu rakam 100 milyon dolar.
Öte yandan haberde Mauricio Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğün de altı çizildi.
Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuş, Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullanmıştı.