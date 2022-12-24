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Icardi şimdi yandı! Wanda Nara ile başı dertte... Tam 100 milyon dolar

24.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz ay eşi Wanda Nara'yla boşanacaklarını duyurmuştu. Yakın zamanda mahkemeye çıkacak olan ikili arasında yeni gelişmeler yaşanırken, bu boşanma Icardi'yi hayli yoracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauricio Icardi, futbolunun yanı sıra yakın zamanda ayrıldığı eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündeme gelmeye devam ediyor.

Boşanmak üzere olan ikili için yeni bir gelişme yaşanırken, Arjantinli golcüyü oldukça üzecek bir haber geldi.

100 MİLYON DOLAR... 

100 MİLYON DOLAR... 

Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR 

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR 

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran Icardi ve Wanda çiftinin kısa süre içerisinde mahkemeye çıkması beklenirken, Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre ise bu rakam 100 milyon dolar.

ICARDI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR 

ICARDI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR 

Öte yandan haberde Mauricio Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğün de altı çizildi.

NELER YAŞANDI? 

NELER YAŞANDI? 

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuş, Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

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