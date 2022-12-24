Icardi şimdi yandı! Wanda Nara ile başı dertte... Tam 100 milyon dolar

NELER YAŞANDI?

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuş, Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullanmıştı.