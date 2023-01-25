SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi, Wanda Nara'dan intikamını soğuk soğuk aldı! Alışveriş esnasında eli boş kalan Wanda Nara öfkeden etrafa saldırdı!

Icardi, Wanda Nara'dan intikamını soğuk soğuk aldı! Alışveriş esnasında eli boş kalan Wanda Nara öfkeden etrafa saldırdı!

25.01.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetmişti. Karşılaşmanın ardından İstanbul'dan apar topar ayrılan Icardi, Instagram hesabından çok ilginç bir fotoğraf paylaşmıştı. Özel işleri için Fransa'ya giden Icardi'nin Wanda Nara ile ayrılmasından dolayı ortak eşyalarını topladığı ortaya çıktı. Wanda Nara'da olan kredi kartını bloke ettiren Icardi, özel jetini de geri aldı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Icardi'nin özel izin alarak Fransa'ya gitmesi akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Fakat golcü oyuncunun özel işlerini halletmek için Fransa'ya gittiği ortaya çıktı. Kısa süre önce Wanda Nara ile ilişkisini bitiren Icardi, ortak kullandıkları eşyaları kendi üstüne aldı.

ÖZEL JETİNİ GERİ ALDI

ÖZEL JETİNİ GERİ ALDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi, kendisine ait olan ancak eşi Wanda Nara ve çocuklarının kullandığı özel jetini geri aldı. Bu yüzden Fransa'ya giden Icardi, işlemleri tamamlamasının ardından jeti geri aldı.

KREDİ KARTLARI BLOKE EDİLDİ

KREDİ KARTLARI BLOKE EDİLDİ

Jeti üstünde alır almaz bankanın yolunu tutan Icardi, Wanda Nara'nın kullandığı fakat Icardi üzerine olan kredi kartlarını bloke ettirdi.

ÖFKE NÖBETİ GEÇİRDİ!

ÖFKE NÖBETİ GEÇİRDİ!

Bu durumdan habersiz olan Wanda Nara, alışveriş yaptığı esnada kasada parasız kaldı. Aldığı kıyafetleri tam ödeyecekken kartların blokelendiğini gören Nara, sinirden etrafa öfke kustu.

DAHA BİTMEDİ! ÇOCUKLARI DA ALMAYA ÇALIŞACAK

DAHA BİTMEDİ! ÇOCUKLARI DA ALMAYA ÇALIŞACAK

Arjantinli golcü, son olarak çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetlerini almak için harekete geçti. Özel avukat tutan Icardi, resmi girişimlere başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray 10 maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!

Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!

Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil!

Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil!

Türk futboluna geri dönüyor!

Türk futboluna geri dönüyor!

Kendimi Messi ile kıyaslıyorum

Kendimi Messi ile kıyaslıyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.