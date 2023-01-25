Icardi, Wanda Nara'dan intikamını soğuk soğuk aldı! Alışveriş esnasında eli boş kalan Wanda Nara öfkeden etrafa saldırdı!

Icardi'nin özel izin alarak Fransa'ya gitmesi akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Fakat golcü oyuncunun özel işlerini halletmek için Fransa'ya gittiği ortaya çıktı. Kısa süre önce Wanda Nara ile ilişkisini bitiren Icardi, ortak kullandıkları eşyaları kendi üstüne aldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi, kendisine ait olan ancak eşi Wanda Nara ve çocuklarının kullandığı özel jetini geri aldı. Bu yüzden Fransa'ya giden Icardi, işlemleri tamamlamasının ardından jeti geri aldı.
Jeti üstünde alır almaz bankanın yolunu tutan Icardi, Wanda Nara'nın kullandığı fakat Icardi üzerine olan kredi kartlarını bloke ettirdi.
Bu durumdan habersiz olan Wanda Nara, alışveriş yaptığı esnada kasada parasız kaldı. Aldığı kıyafetleri tam ödeyecekken kartların blokelendiğini gören Nara, sinirden etrafa öfke kustu.
Arjantinli golcü, son olarak çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetlerini almak için harekete geçti. Özel avukat tutan Icardi, resmi girişimlere başladı.