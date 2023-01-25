Icardi, Wanda Nara'dan intikamını soğuk soğuk aldı! Alışveriş esnasında eli boş kalan Wanda Nara öfkeden etrafa saldırdı!

ÖZEL JETİNİ GERİ ALDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi, kendisine ait olan ancak eşi Wanda Nara ve çocuklarının kullandığı özel jetini geri aldı. Bu yüzden Fransa'ya giden Icardi, işlemleri tamamlamasının ardından jeti geri aldı.