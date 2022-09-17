Icardi yorumu gündem oldu! "Topa değmeden..."

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile sürdü. 7. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, yeni transferlerden Mauricio Icardi ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Mücadelenin ardından spor yazarları Galatasaray'ın performansına dair değerlendirmelerde bulunurken, yeni transfer Icardi için de ayrı bir parantez açtı. İŞTE O YAZILAR...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINA DAİR YAZILAR

OKAN BURUK'UN HAMLELERİ (ERMAN ÖZGÜR / FANATİK) Galatasaray'ın topu ayağında daha çok tutan Konyaspor'a özellikle sağ kenarından etkili olma çabası karşılığını çok fazla bulmazken, Konyaspor yine Çekici, Hadziahmetoviç, Muhammet ve Soner ile net fırsatlar üretmeyi başardı ancak Muslera ve direkler konuk takımın belki de farklı galibiyetle soyunma odasına gitmesini önledi.

Diğer taraftan iyi niyetli mücadelesine rağmen Mertens'in rakip kaleye uzaklığı Galatasaray'ın hücumdaki finali yapmasını zorlaştırdı. 2. yarının başında da senaryo pek değişmedi.



MAÇIN YILDIZI BOEY Konyaspor yüksek pas kalitesi ile Galatasaray'ın işini zorlaştırmaya devam edince Okan Buruk hamleleri geldi. Önce İcardi ve Yusuf Demir, sonrasında ise Dubois oyuna girdiler.

İlk yarıya göre iki takımın da pozisyon üretkenliğinde yaşadığı kısırlığa Galatasaray'da Dubois'nın ortasında kendi kalesine golü atan Calvo son verdi.