YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

02.08.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar var. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak" - "Devletin imkanlarını seferber ederek yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte saracağız. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu, devletin imkanlarını seferber ederek yaraları en kısa zamanda saracaklarını belirtti.

İnce, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şule Köseoğlu ile Başkale ilçesine geldi.

Selin hasara neden olduğu Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında incelemelerde bulunan İnce, vatandaşlarla görüştü, çalışmalara ilişkin Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'tan bilgi aldı.

Sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven ile de görüşen İnce, "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

İnce, daha sonra Ferit Melen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, burada yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında vatandaşlarla görüştüklerini, sıkıntılarını gidermek için imkanları seferber ettiklerini belirten İnce, "Esenyamaç Mahallemiz başta olmak üzere bölgede bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Burayı yerinde görmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini tespit edip bir an önce yaralarını sarmak adına milletvekillerimiz, Valimiz ve kurum amirlerimizle sahada incelemelerde bulunduk. Felaketin eşiğinden dönülmüş bir durumun olduğunu gözlerimizle gördük." dedi.

- "32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren İnce, şu bilgileri verdi:

"Esenyamaç Mahallesi'nde 11 vatandaşımızın evi, Onikidere mezrasında da bir vatandaşın evi kullanılamaz durumda. Burada içme suyu ihtiyacını tespit ettik. İş makinesi ihtiyacını karşıladık. İçme suyu sorunu VASKİ'nin çalışmalarıyla giderilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğunu tespit etti. Bunların zararları, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığı üzere devletimiz tarafından karşılanacak. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar var. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. İleriye dönük yapılacak kalıcı projeleri başlatmış durumdayız. DSİ Bölge Müdürlüğümüz iş makinelerini göndererek gerekli teknik çalışmaları başlattı. Esenyamaç'ta elektrik sorunu vardı. Burada da gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Elektrik oraya verildi."

- "Yaraları hep birlikte saracağız"

Böyle felaketlerle bir daha karşılaşmamayı ümit ettiğini belirten İnce, "Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ilgili müdürlüklerimiz, kamu kurumlarımız kendilerine düşen görevleri tespit ederek sabah erken saatlerden itibaren çalışma başlatacak. İhtiyaçları bir an önce gidereceğiz. Devletin imkanlarını seferber ederek yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte saracağız. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece bütün sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

- "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar var. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak" -

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Van'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Van

Van Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:02
Öğle
12:18
İkindi
16:08
Akşam
19:23
Yatsı
20:54

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Onay Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Edremit
Tunç Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Çağatay Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.