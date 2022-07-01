Beldedeki dere yataklarında da inceleme yapan Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile kurum müdürleri eşlik etti.

Tersane Caddesi'ndeki mobil harekat merkezine geçerek burada kentte yaşanan sel sonrası yürütülen çalışmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra Kumluca beldesinde selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

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