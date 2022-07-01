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İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

01.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Kumluca beldesinde selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Bartın kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde cuma namazını kılan Soylu, ardından Hükümet Caddesi'nde vatandaşlarla selamlaştı ve onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tersane Caddesi'ndeki mobil harekat merkezine geçerek burada kentte yaşanan sel sonrası yürütülen çalışmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra Kumluca beldesinde selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Beldedeki dere yataklarında da inceleme yapan Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile kurum müdürleri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

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sel Bartın içişleri bakanı süleyman soylu inceleme ziyaret

Bartın Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:13
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29
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