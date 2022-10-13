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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Bağlar ve Kayapınar'da vatandaşlarla buluştu:

13.10.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün terör ve gerginlikler yok. Çocuklarımız akşama kadar çalışıyorlar, bu ülkenin yarınına ve geleceğine sahip çıkabilmek için. Bizden daha iyi üretecekler, dünyaya kardeşliği öğretecekler ve etrafımızdaki coğrafyaya huzuru getirecekler. Biz buna inanıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün terör ve gerginlikler yok. Çocuklarımız akşama kadar çalışıyorlar, bu ülkenin yarınına ve geleceğine sahip çıkabilmek için. Bizden daha iyi üretecekler, dünyaya kardeşliği öğretecekler ve etrafımızdaki coğrafyaya huzuru getirecekler. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek, gelinen süreçte Türkiye'nin her tarafında huzur olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün turizmiyle ticaretiyle üniversitesiyle esnafıyla huzur içerisinde olduğu zaman nasıl gelişebileceğini ve büyüyebileceğini ortaya koyan bir şehirdir. Sur Kültür Yolu Festivali'nde 10 binlerce gencimiz bu işin içerisindedir. İnsanlar huzur arıyorlar. Çocukları, mühendis ve doktor olsunlar istiyor. 5 yıl önce Hakkari'de bir tek çocuk tıp kazanamadı. Bugün 26 çocuk tıp fakültesini kazandı. Huzur olunca oluyormuş demek ki. Bunlar bizim çocuklarımız. Çocuklarımızın üzerinde kimseye oyun oynama fırsatı vermeyiz. Bugün terör ve gerginlikler yok. Çocuklarımız akşama kadar çalışıyorlar. Bu ülkenin yarınına ve geleceğine sahip çıkabilmek için. Bizden daha iyi üretecekler, dünyaya kardeşliği öğretecekler ve etrafımızdaki coğrafyaya huzuru getirecekler. Biz buna inanıyoruz."

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığına geçerek burada partililere hitap etti.

Türkiye'de büyük değişim ve dönüşümün altına Recep Tayyip Erdoğan ile imza atıldığını dile getiren Soylu, "Hedefimiz 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak, 21. yüzyılı Türkiye'nin yılı yapmak. Etrafımızdaki coğrafyayı, sıkıntıya sokanlardan kurtarmaktır." dedi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Bağlar ve Kayapınar'da vatandaşlarla buluştu:

- "Bugün terör ve gerginlikler yok. Çocuklarımız akşama kadar çalışıyorlar, bu ülkenin yarınına ve geleceğine sahip çıkabilmek için. Bizden daha iyi üretecekler, dünyaya kardeşliği öğretecekler ve etrafımızdaki coğrafyaya huzuru getirecekler. Biz buna ina

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da

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