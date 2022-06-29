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İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

29.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 gün önce selin meydana geldiği illerden Bartın’a giden Soylu, saat 15.30'da buradan ayrılarak helikopterle Düzce'ye geldi.

Kaynaşlı ilçesinde dün sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ın bulunması için çalışmaların yürütüldüğü yere giden Soylu, Bayrak’ın ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Soylu, daha sonra helikopterle Düzce genelinde su taşkınlarının yaşandığı yerleri havadan inceledi.

Beyköy beldesinde Samandere, Özyanık, Derdin ve Uğur köylerinin üzerinde bulunduğu yolun çökmesi ve şehrin ana şebeke içme suyu borusu patlamasının ardından yürütülen çalışmaları da inceleyen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, daha sonra kentteki son durumu yetkililerle değerlendirmek üzere Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine geçti.

İncelemeleri sırasında Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile diğer yetkililer eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu

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