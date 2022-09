İçişleri Bakanı Soylu, TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin konuştu:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırının zanlılarının kısa sürede yakalandığını belirterek, "C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışmaları sonucunda alındı." dedi.

Soylu, Riva'daki TFF merkez binasında yaptığı basın açıklamasında, 11 el atış olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayarak, 11 boş kovan bulunduğunu ve 5 merminin binaya isabet ettiğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür eden Soylu, "Bu olayın zanlılarını hemen kısa bir süre içerisinde yakaladılar. Şu anda C.U ve O.G, emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir ev ikamet adresleri. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz burada bir selfie çekiyor. O görüntüler de elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar, o esnada da bu atış işini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Soylu, TFF Yönetim Kurulunu Allah'ın muhafaza ettiğini dile getirerek, "Atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Allah korusun hem Sayın Başkan'ın makam koltuğu üzerinden hem de yönetim kurulu toplantısında çok kritik bir hizada yine. Cenab-ı Allah muhafaza etmiş, korumuş." değerlendirmesinde bulundu.

Herkese ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olayla ilgili hemen müdahale ettiler ve sonucu elde ettiler. Olay, tüm yönleriyle soruşturulacak. Tabii arkasında ne vardır, yoktur hepsine bakılacak. Acaba başka bir şey söz konusu mudur, değil midir? Bizim işimiz bu. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Allah'a şükürler olsun." "

Bakan Soylu, durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiklerini aktararak, "Kendileri, hem Sayın Başkan'a hem futbol camiasına 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler." dedi.

Soylu, bir soru üzerine, herhangi bir yaralanma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

- "Sporu dostluk, barış ve kardeşlik olarak görüyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de ''geçmiş olsun'' dileklerini sunan tüm yetkililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Böyle menfur bir saldırıyı (yapanları) hemen yakalamaları da son derece önemli. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm daha şimdiden başladı. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, seyircilerimize istirham ediyorum; Ne olur her yenilginin altında, her maç kaybında, her beraberlikte hakemleri suçlamayın, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Onun için biz sporu dostluk, barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun. Herkes bundan kendine bir pay çıkarsın. Hem ben hem bütün yönetim kurulu üyelerimiz son derece üzgünüz. Tam yönetim kurulu toplantısı yaptığımız anda böyle bir olayın olması hepimizi çok derinden üzdü. Allah hiçbir sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı. Allah'a çok şükür. Ben tekrar başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."