YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

26.07.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Arhavi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Soylu, selde arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında fedakarca görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Soylu, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, güvenlik güçlerinin hem şehirlerin huzuru ve sükuneti için çalıştığını hem de gerektiğinde bu tür afet durumlarında erinmeden vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Bunu öyle kolay kolay kimsenin yapamayacağını dile getiren Soylu, "Ancak bizim kahraman jandarmamız, kahraman Mehmetçiğimiz yapar. Allah sizlerden razı olsun. Minnettarız ve müteşekkiriz. Eğer işlerimiz kolay gidiyorsa milletimizin dualarıyladır. Burada büyük dua aldınız." dedi.

Soylu, herkesin yardımlar için jandarmaya çok teşekkür ettiğini, minnettar olduğunu dile getirerek, "Zaten jandarmamızın, komandomuzun, Mehmetçiğimizin milletimizin gönlünde ve zihninde yeri başkadır. Burada da en ön safta olabilmeyi hem hak ettiniz hem de başardınız. Allah sizden razı olsun, tekrar çok teşekkür ediyoruz, Allah sizi muhafaza etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Sanayi Sitesi'nde selde iş yerleri hasar gören esnafın sorunlarını dinledi, hasar oluşan çay fabrikasını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki esnafın sorunlarını da dinleyen Soylu, tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirterek her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Artvin Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:07
Sabah
04:55
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:43
Yatsı
21:24

Artvin Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Livane Eczanesi
Merkez
Livane Eczanesi
Merkez
Livane Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.