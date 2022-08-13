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Iğdır'da 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

13.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda geri gönderme merkezlerindeki 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.

6-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan toplam 906 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır'dan yapılan 6 charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 795'a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

Iğdır'da 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'da 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır göç idaresi başkanlığı

Iğdır Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:06
Öğle
12:14
İkindi
16:03
Akşam
19:11
Yatsı
20:40
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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