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Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

08.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Aşure merasimi" programına katılanlar, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki programda, Kerbela şehitlerini anan Caferi mezhebine mensup bazı katılımcılar, burada konuşlanan Türk Kızılayı tırı ve çadırında kan verdi.

Kan bağışından bulunan Muharrem Altun, AA muhabirine, aşure gününde kan akıtmak yerine kan bağışında bulunduklarını anlatarak, "İmam Hüseyin'in ihsanı için kan bağışında bulunuyorum. Bugün kan dökeceğime kan bağışında bulunuyorum. Hazreti Hüseyin insanları yaşatmak için yola çıkmıştır. Bende kan vererek ihtiyacı olan insanları yaşatmak istiyorum." dedi.

Feyza Güneş de günün anlamı dolayısıyla kan verdiklerini bildirerek, "Bugün ciddi bir yasımız var. Bu vesileyle bugünün anlamına yaraşır bir şekilde Kızılay'a kan veriyorum." diye konuştu.

Türk Kızılayı kan bağışı çadırında akşama kadar sürecek kampanya için çok sayıda kişi sıraya girdi.

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır aşura matem türk kızılayı

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