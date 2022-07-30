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Iğdır'da Kerbela Şehitleri'ni anma etkinlikleri başladı

30.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da Kerbela Şehitleri'ni anma etkinlikleri başladı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü Kerbela olayının yad edildiği etkinlikler, Iğdır'da başladı.

Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yarenin yasını tutuyor.

Vatandaşlar, kent genelindeki evlerin balkonlarına ve cami minareline siyah pankartlar ile "Iğdır'da Sünni-Şia İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. peygamberimize başsağlığı diliyor" pankartları asıldı.

Kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'na kurulan dev çadırlarda Kerbela olayının maketlerle canlandırılması yapılarak, şehrin işlek caddeler siyah bayraklarla donatıldı.

Organizasyonları gerçekleştiren gönüllülerden Iğdır Günışığı Derneği Kadın Kolları Başkanı Çınar Avcı, gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenledikleri çeşitli etkinliklerle Hz. Hüseyin'in yasını tuttuklarını ve davasını insanlara anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu matemin yaklaşık 1400 yıldır süre gelen bir matem olduğunu anımsatan Avcı, "Bugün başlayan ve kırk gün süren, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in katledilişinin acısının anlatmak ve acısını ilk günmüş gibi yaşatmak amacındayız. Asırlardır süre gelen İmam Hüseyin'in yasını tutmaya başladık. " dedi.

Vatandaşlar, Muharrem ayının 10. gününe kadar akşamları camilerde toplanıp yas törenleri düzenleyerek, 10. günde ise Aşura Merasimi ile Hz. Hüseyin ve 72 yakını anılacak.

Iğdır'da Kerbela Şehitleri'ni anma etkinlikleri başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitleri'ni anma etkinlikleri başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

Iğdır'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

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Iğdır aşura hz hüseyin matem

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