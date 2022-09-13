İhanete uğrayan Emily Ratajkowski resmen boşanıyor

Page Six'in elde ettiği belgelere göre, 4 yıldır evli olan çiftin maddi ve manevi tazminat veya tek çocuklarının velayeti gibi konularda ne yapacağı henüz kesinleşmedi.

Ratajkowski daha önce konu hakkında açıkça konuşmasa da, çiftin ayrıldığı haberleri temmuzda basına yansımıştı. O dönem Page Six'e konuşan bir kaynak, "Evet, Sebastian'ın eşini aldattığı doğru. Sürekli aldatıyormuş. Bu çok iğrenç" yorumunu yapmıştı.



Ünlü model, 6 Eylül'de "yakın zamanda bekar kalan biri" olduğunu söylediği TikTok paylaşımıyla ayrılık haberlerini ilk kez doğrulamıştı.

Ratajkowski ve McClard'ın ilişkisi 2018'de başlamıştı. Flört dönemi sadece birkaç hafta süren çift, aynı ay içinde evlenmişti.



Çiftin tek çocuğu Sylvester, 2021'de dünyaya geldi.