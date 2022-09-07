İhanetle sarsılmıştı! Emily Ratajkowski plaj gezisine kırmızı stringiyle çıktı

4 yıl önce nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, flaş bir karar aldı.

Ratajkowski, önceki gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı ortak daireden taşınırken objektiflere yansıdı.



Ünlü isim adeta kendisine ihanet eden eski eşine misilleme yaptı. Emily Ratajowski , oğlu Sylvester ve köpeğiyle bir plaj gezisi sırasında küçük kırmızı tanga bikinisiyle görüntülendi.



31 yaşındaki Hollywood oyuncusu, ünlü kıvrımlarını iki parça halinde sergileyerek hayal gücüne çok az şey bıraktı. Instagram'da 29,4 milyon takipçisi olan Emily Ratajkowski, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.