İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi

Açık deniz yelken sporcuları Tolga Pamir ve Sevda Ersezer, rüzgar gücüyle Türkiye'nin dört denizini geçerek 11 gün 20 saatte Artvin'den Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Tolga Pamir ve Sevda Ersezer, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

İki yelken sporcusu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçip, 11 gün 20 saatte İskenderun'a vardı.

Tolga Pamir, AA muhabirine, geçen yıl parkuru tek başına tamamladığını söyledi.

Bu yıl yolculuğu Sevda Ersezer'le yaptıklarını, Türkiye'nin dört denizini geçip 11 gün 20 saate parkuru tamamladıklarını anlatan Tolga Pamir, şunları kaydetti:

"Zorlu olarak gördüğümüz Karadeniz, ılıman yüzünü gösterdi. Sinop geçişi önemli bir geçiş. Orada zorlandığımızı söyleyebiliriz. Her zamanki gibi kaprisli ve beklenmeyen güçlü havalarıyla Akdeniz biraz daha parkurun zorlu bölümlerini içeriyordu. Şu an Türkiye rekoru ama tek kişilik rekor halen bende, onu biraz daha ileriye çekmeyi çok isterim. Dünya turu yarışı benim ileriye dönük hedefim. Önümüzdeki süreçte biraz daha çalışmalarıma ağırlık vereceğim."

Sevda Ersezer de kendisi adına heyecanlı bir yolculuk geçirdiğini ifade etti.