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İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

21.09.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit: - "Çağrı merkezi aracılığıyla aşısını yaptırmayan veya ikinci, üçüncü doz aşıya gelmeyen vatandaşlarımızı, telefonla davet edeceğiz" -"Kesinlikle çekinmesinler, korona hastası olmaktansa aşının ağrısına dayansınlar istiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 76,4 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde, tüm vatandaşların aşılanması için çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 85,10, ikinci doz ortalaması yüzde 68,13 olarak kayda geçti.

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir, yüzde 76,4 ile Kırklareli oldu. Kenti yüzde 75,8 ile Muğla, yüzde 75,7 ile Çanakkale izledi.

Yüksek aşılama oranı olan şehirde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile aile hekimliklerinde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

- "Sinovac olanlar mutlaka 3. dozu yaptırsınlar"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, bugün gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Salgın sürecinde, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşların aşılanması için çalıştığını ifade eden Cerit, "Mobil sağlık ekipleri özellikle köylerde, kırsal alanda, kimi ev ev gezerek kimi araçta kimi pazarda kimi çarşıda, festivalde her fırsatı değerlendirerek vatandaşlarımızın aşılarını yaptılar. En büyük teşekkürü de Kırklareli halkına etmek istiyorum. Duyarsız kalmadılar, bilimin ışığında Kovid-19 aşısıyla aşılandılar ve aşıya olan inançlarını sürdürdüler." şeklinde konuştu.

İki ve üzeri doz aşının önemine değinen Cerit, özellikle Sinovac aşısı olanların üçüncü doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Aşılama çalışmalarının faydalarını gördüklerini anlatan Cerit, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarımız şu anda çok düşük değil. Orta karar götürüyoruz. Ancak gördüğümüz o ki aşılı kişilerin hastalığı hafif geçirdiği, evde ayakta atlattığı, hafif bir grip gibi geçirdiğini görmekteyiz.

Tabi ki hiç hasta olmasalar daha mutlu olacağız ama aşıya olan inancımızı pekiştirmiş oluyor. O nedenle hastaneye yatış oranlarımıza baktığımızda, yoğun bakıma gidenlere baktığımızda aşılı olmanın avantajlarını oldukça görmüş oluyoruz."

- " Aşı olmayanlar telefonla davet edilecek"

Cerit, kentte aşısız hiç kimsenin kalmaması için çalıştıklarını ve bu kapsamda aşı olmamış veya aşılarını düzenli yaptırmayanları, telefonla aşı olmaya davet edeceklerini anlattı.

Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Cerit, "Çağrı merkezi aracılığıyla aşısını yaptırmayan veya ikinci üçüncü doz aşıya gelmeyen vatandaşlarımızı, telefonla davet edeceğiz. Kesinlikle çekinmesinler, korona hastası olmaktansa aşının ağrısına dayansınlar istiyoruz. Çünkü üç gün içinde koldaki ağrı, kırıklık, eklem ağrısı, baş ağrısı bunlar normal. Bizim aşıdan sonra beklediğimiz etkiler. Herkeste yan etki olacak, diye bir kaide yok. Ama etki olan kişiler lütfen birbirlerini olumsuz etkilemesinler. Aşı çağrımızı tekrar yineliyoruz. Aşısız bütün vatandaşlarımızı tekrar tekrar aşıya davet ediyoruz. Aşı olan herkese de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cerit, aşıdaki başarılarını korumak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

- İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit: - "Çağrı merkezi aracılığıyla aşısını yaptırmayan veya ikinci, üçüncü doz aşıya gelmeyen vatandaşlarımızı, telefonla davet edeceğiz" -"Kesinlikle çekinmesinler, korona hastası olmaktansa aşının ağrısına dayansınlar istiyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor

İkinci doz aşılamada ilk sırada olan Kırklareli'nde çalışmalar devam ediyor
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