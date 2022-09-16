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İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

16.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığınca, iklim değişikliğinin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Ozon Günü" etkinliği düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO) desteğiyle ATO Congresium'da gerçekleştirilen etkinliğin teması, "Yaşamı Korumak İçin Küresel İş Birliği" olarak belirlendi.

Programda konuşan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanı Volkan Polat, Birleşmiş Milletler çatısı altında birçok ülkenin, ozon tabakasının incelmesine yol açan maddelerin kullanımını sınırlandırmaya ilişkin taahhütlerin bulunduğu protokolü, 16 Eylül 1987'de Kanada'nın Montreal kentinde imzaladıklarını söyledi.

Protokolün ardından ozon tabakasına zarar veren kimyasalların yüzde 99'unun kullanımdan kaldırıldığını belirten Polat, Türkiye'nin, Montreal Protokolü'nü 1991'de imzaladığını ve protokole taraf olan ülke sayısının 197'ye ulaştığını bildirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecinin Türkiye açısından öncelikli konulardan biri olduğunu kaydeden Polat, Montreal Protokolü'nün 2016'da sadece ozon tabakasını incelten maddeleri değil aynı zamanda alternatifleri olan sera gazlarının da kontrolünü sağlayacak şekilde değiştirildiğini ifade etti.

Polat, Türkiye'nin, ozon tabakasının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için taraf ülkelerin çabalarına ortak olmaya devam edeceğini aktardı.

Konuşmanın ardından kompost, kil ve resim atölyelerinde, çocukların ozon tabakasının korunması ve iklim değişikliğinin önemini kavramalarına yönelik etkinlikler yapıldı.

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

İklim Değişikliği Başkanlığından "Dünya Ozon Günü" etkinliği

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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