İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla Nişantaşı'nda görüntülendi! Azerbaycanlı eşinin güzelliğine yorum yağdı

İlhan Mansız, eski milli futbolcu ve unutulmaz golcü, eşi Lela Leyla ve yedi aylık oğulları Imre Leon ile birlikte Nişantaşı City's'de keyifli bir alışveriş turu yaptı.
Çift, bebekleriyle birlikte mağazaları gezip, alışverişin ardından mutlu bir şekilde AVM'den ayrıldılar.
İlhan Mansız ve Lela Leyla'nın birlikte geçirdiği keyifli anlar, özellikle aralarındaki aşk dolu bakışlarla dikkat çekti. Ebeveynliklerinin keyfini çıkaran çift, çocuklarının fotoğraflarının çekilmesini istemeyerek gazetecilere poz verdi.
Tarzlarıyla göz kamaştıran İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla, hem samimi halleri hem de şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çift, alışveriş turu sonrası AVM'yi terk ederken İlhan Mansız son haliyle sosyal medyada pek çok yorum aldı.
İlhan Mansız'ın Azerbaycanlı eşine de pek çok yorum geldi. Çifte "Ne güzelsiniz", "Eşiniz ne kadar sade ve güzel", "Eşinize bayıldım çok güzel" yorumları yapıldı. (SnobMagazin)
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