İlhan Palut ile Konyaspor arasındaki gerilim hızla tırmanıyor! Emre Belözoğlu konusuna da açıklama getirdi...

Ligin 19. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar resmen ayrılmıştı. Yaşanan bu beklenmedik ayrılık sonrası ilk kez konuşan İlhan Palut, ayrılık kararı sonrası şok olduğunu belirtirken, Emre Belözoğlu hakkında da detaylar paylaştı.
"Konyaspor'da güzel ve başarılı bir 2 yıl geçirdik. Beşiktaş maçını kazanabilecek performansı göstermiştik. Yenilginin ardından oyuncularda psikolojik olarak geriye gitmeler gördüm. İkinci başkanımız benimle görüşmek istedi. Yaklaşık 30 saniye görüştük, onlar için zor bir görüşme olacağını ve benimle yollarını ayırmaya karar verdiklerini söylediler. Gerekçe olarak da kan değişikliğinin gerektiğini söylediler. Ben de teşekkür ettim."
"Takımla alakalı zaman zaman istişarelerde bulunuyorduk ancak perşembe günü yapılacak maç için hazırlanırken böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Bekleseydim de yine takımı hazırlamaya devam ederdim orası ayrı... Bana 'Çok zor bir konuşma olacak' dendiğinde kendi içimden 'Herhalde transfer yapamayacağız' diye düşündüm. Beklemediğim bir olaydı. Ayrılığın nedenini tam olarak bilmediğimiz için beyin fırtınası yapıyoruz. Ben hiçbir zaman kadrodan şikayet etmedim. Hiçbir zaman da ligin en iyi kadrolarından birine sahip olmadık. Beni bir gün bile 'Transfer ihtiyacım var' derken duymadınız. Tam aksine ben takımı biraz daha sadeleştirmek istedim. Belki yönetimin inandığı oyuncuları ben kadroda düşünmediğim için böyle bir karar alınmıştır ancak bu da bir varsayım."
"Ben ayrıldıktan hemen sonra yeni teknik direktörün açıklanmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Konyaspor'a başarılar dilerim"
"Emre Belözoğlu ile Trabzonspor maçı sonrası konuştum, o da beni Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra aradı. Başakşehir maçlarına gittiğimizde odasında oturur kahve içeriz. Nuri Şahin ile de konuşuruz. Türk teknik adamlarla aramızda bir dayanışma var. Emre Hoca eksik bilgilendirildiği için benle ilgili konuştuğunu söyledi. Emre Hoca ile birbirimizi seviyoruz ve sayıyoruz. Nuri Hoca da aynı şekilde. Umarım benden daha başarılı olurlar. Ben sadece pro-lisans kurslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledim. Emre Hoca geçen günlerde '16 yaşımdan beri yapmadığım şeyler üzerinden itham ediliyorum' gibi bir açıklama yapmıştı. Onunla konuştuğumuzda 'Sen de aynı şeyi bana yapıyorsun şimdi' dedim. Maçın ardından üzgün olduğunu ve yanlış bilgilendirildiğini söyledi"