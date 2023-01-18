İlhan Palut ile Konyaspor arasındaki gerilim hızla tırmanıyor! Emre Belözoğlu konusuna da açıklama getirdi...

"BÖYLE BİR ŞEY OLMASINI BEKLEMİYORDUM"

"Takımla alakalı zaman zaman istişarelerde bulunuyorduk ancak perşembe günü yapılacak maç için hazırlanırken böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Bekleseydim de yine takımı hazırlamaya devam ederdim orası ayrı... Bana 'Çok zor bir konuşma olacak' dendiğinde kendi içimden 'Herhalde transfer yapamayacağız' diye düşündüm. Beklemediğim bir olaydı. Ayrılığın nedenini tam olarak bilmediğimiz için beyin fırtınası yapıyoruz. Ben hiçbir zaman kadrodan şikayet etmedim. Hiçbir zaman da ligin en iyi kadrolarından birine sahip olmadık. Beni bir gün bile 'Transfer ihtiyacım var' derken duymadınız. Tam aksine ben takımı biraz daha sadeleştirmek istedim. Belki yönetimin inandığı oyuncuları ben kadroda düşünmediğim için böyle bir karar alınmıştır ancak bu da bir varsayım."