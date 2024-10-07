İlk günden beri çok konuşulmuştu! MasterChef Ayşe yarışmadan elendi! Sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz

Masterchef Türkiye 2025 ilk günden beri iddialı yarışmacılarla adından söz ettiriyor. Özellikle dikkat çeken isimlerden biri de Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz idi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir toplamıştı.

Ayşe yarışmada bu haftaya kadar geldi ancak son olarak tabağı en kötü tabak seçildi ve eleme potasına girdi. Ayşe ise "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" dedi.

Ayşe Ekiz istenen potadan çıkmak için istenen başarıyı gösteremedi ve MasterChef'ten elendi.