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  4. İlk günden beri çok konuşulmuştu! MasterChef Ayşe yarışmadan elendi! Sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz

İlk günden beri çok konuşulmuştu! MasterChef Ayşe yarışmadan elendi! Sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 07:10
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MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosunda yer alan isimlerden Ayşe Ekiz katılım videosu ile sosyal medyayı sallamıştı. Son olarak eleme potasında olan Ayşe yarışmadan elendi. Eleme sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

Masterchef Türkiye 2025 ilk günden beri iddialı yarışmacılarla adından söz ettiriyor. Özellikle dikkat çeken isimlerden biri de Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz idi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir toplamıştı.

Ayşe yarışmada bu haftaya kadar geldi ancak son olarak tabağı en kötü tabak seçildi ve eleme potasına girdi. Ayşe ise "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" dedi.

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Ayşe Ekiz istenen potadan çıkmak için istenen başarıyı gösteremedi ve MasterChef'ten elendi.

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AKLA ŞİRİN'İN YAPTIĞI GELDİ

MasterChef Türkiye'de gerçekleşen eleme gecesine Şirin ve Ezgi'nin yaptıkları damga vurdu. Eleme potasındaki Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi verdiği ve Ezgi'nin de Şirin'e tarif vererek yönlendirdiği ortaya çıktıktan sonra yarışmacılar bir hayli öfkelendi. 

Ayşe'nin elenmesi sonrası seyirciler haksızlık yapıldığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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