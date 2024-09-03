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  4. Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 07:24
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MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosunda yer alan isimlerden Ayşe Ekiz ilk günden beri adından söz ettiriyor. Ayşe'nin katılım videosu sosyal medyayı sallamıştı. Yarışmadaki çabasıyla dikkat çeken Ayşe rekor kırdı.

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

MYNET-TV8’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Masterchef Türkiye iddialı bir sezona başladı. Sezonda yer alan yarışmacılar sık sık gündeme geliyor.

Özellikle dikkat çeken isimlerden biri de Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz idi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir toplamıştı.

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Afyonlu yarışmacı Ayşe Ekiz’in yaşadığı Afyonkarahisar Sultandağı Çukurcak Köyü ve Balaban Yaylası’nda başvuru videosu kadar yaşadığı ev de gündeme gelmişti.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

O günden bugüne yarışmada çabası, öğrenme arzusu ve duruşuyla adından söz ettiren Ayşe bir rekora imza attı.

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MasterChef Türkiye 2024 yarışmacısı Ayşe Ekiz Instagram’da en fazla takipçi sayısına ulaşan isim oldu. Ayşe’nin 328 binden fazla takipçisi bulunuyor.

"Burası profesyonel mutfağa attığım ilk adım" diyen Ayşe Ekiz'e sosyal medyada destek mesajları yağıyor.

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Masterchef
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