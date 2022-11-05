SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İlk kez fiyat telaffuz edildi! Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler'in hocası resmen açıkladı

İlk kez fiyat telaffuz edildi! Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler'in hocası resmen açıkladı

05.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin son oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından takımına yaptığı 1 gol 1 asistlik katkı ile adından söz ettiren Arda Güler'in ilk teknik direktörü olan Erol Tokgözler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tokgözler genç yıldız için "Arda ne kadar süre alırsa alsın, hakkını veriyor." ifadelerini kullanırken, "Bence 30 milyon Euro'dan aşağıya gitmez." dedi. İşte o sözler...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu maçta Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekti. Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, eski oyuncusunun performansı ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takvim' konuşan Tokgözler, "Tüm Türkiye maç öncesinde, 'Acaba Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?' diye soruyordu. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Jorge Jesus da Arda'ya güvendi. Bence beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu. Arda ne kadar süre alırsa alsın, hakkını veriyor."

"Yeteneğini ortaya koyması çok önemli" dedi. Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.

"30 MİLYON EURO..."

"30 MİLYON EURO..."

Erol Tokgözler şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler iyi yerlere gelecek. Oyun stili itibarıyla İspanya Ligi ona uygun. Pas oyununu oynuyorlar orada. Tabi Arda'yı serbest kalma maddesinden mi alırlar bilemiyorum. Bence 30 milyon Euro'dan aşağıya gitmez. Her takım Arda'yı kadrosunda görmek ister."

"İlerleyen yıllarda da Arda konuşulmaya devam edecek." Bu arada gelen son bilgilere göre Arda Güler'i Dinamo Kiev ile oynanan maçta Alman Borussia Dortmund ile İspanyol kulübü Sevilla takip etti. Arda'yı önümüzdeki dönemde daha fazla Avrupa devinin takip etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

"KABUL OLUNMUŞ DUAMSIN"

"KABUL OLUNMUŞ DUAMSIN"

Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası 'Anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü çıkaran Arda Güler'e annesi Serap Güler'den karşılık gecikmedi. Bugün bir paylaşımda daha bulunan Arda Güler, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe UEFA ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe bitiriyor...

Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe bitiriyor...

'PlayStation'da bile olmaz!' Uzun süredir böylesi görülmedi!

'PlayStation'da bile olmaz!' Uzun süredir böylesi görülmedi!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına para yağdı!

Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına para yağdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Seks hayatını baltalıyor! Kesinlikle uzak durun

Seks hayatını baltalıyor! Kesinlikle uzak durun

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.