İlk kez fiyat telaffuz edildi! Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler'in hocası resmen açıkladı

"KABUL OLUNMUŞ DUAMSIN"

Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası 'Anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü çıkaran Arda Güler'e annesi Serap Güler'den karşılık gecikmedi. Bugün bir paylaşımda daha bulunan Arda Güler, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." dedi.