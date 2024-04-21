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  4. İlklere sahne olacak! Antalya'da Dünya Yürüyüş Şampiyonası başladı

İlklere sahne olacak! Antalya'da Dünya Yürüyüş Şampiyonası başladı

21.04.2024 13:16
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Antalya'da ilklerin yaşanacağı Dünya Yürüyüş Şampiyonası başladı. Günün ilk 2 yarışması olan U20 Kadın ve Erkek 10 kilometre yarışmaları tamamlanırken, mücadeleler gün boyu devam edecek.

Dünya Yürüyüş Şampiyonası, 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Antalya'daki EXPO 2016 alanında 10 Kilometre U20 Erkekler Yarışması'yla başladı.

Büyük mücadeleye sahne olan yarışmada Avustralyalı Isaac Beacroft 39.56'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 40.39.57'lik derecesi ile Çin'den Shengi Shi gümüş madalya, Çin'den Jiawei Lou 40.03'lük derecesi ile bronz madalya kazandı.

ŞEYMUS ÇAPAT U20 TÜRKİYE REKORUNU KIRDI

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Şeymus Çapat ise 40.42'lik derece ile yarışmayı 8'inci sırada bitirdi. Çapat, bu dereceyle U20 Türkiye rekorunu kırmış oldu. Takımlar sıralamasında Çin 1'inci, Japonya 2'nci, Avustralya 3'üncü sırada yer alırken Şeymus Çapat, Mehmet Güngör ve İlhan Gövce'den oluşan Türk takımı ise 4'üncü oldu.

U20 KADINLAR YARIŞMASI'NDA ÇİNLİ XİHEN YANG İPİ GÖĞÜSLEDİ

Günün 2'nci yarışmasında ise 24 ülkeden 49 sporcu U20 Kadınlar Yarışması'nda start aldı. Yarışmada ipi ilk sırada Çinli Xihen Yang 45.06'lık derecesi ile göğüsledi.

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Çinli sporcuyu, 45.12'lik derecesi ile İspanya'dan Aldare Meilan izledi. Yine İspanya'dan Sofia Santacreu ise 45.17'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi temsil eden Tülin Ek 49.01'lik derecesi ile 23'üncü sırada yarışı tamamladı.

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U20 Kadınları Yarışması'nda takım sıralamasında ise İspanya 1'inci, Çin 2'nci, İtalya 3'üncü oldu.

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Şampiyona 20 kilometre kadın, 20 kilometre erkek ve MIX Bayrak yarışı ile gün boyu devam edecek. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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